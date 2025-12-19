निक जोनास पर चढ़ा देसी रंग, 'धुरंधर' के गाने पर किया ऐसा डांस; फैंस हुए हैरान

प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनास हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में निक ने अपने भाइयों के साथ रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के एक हिट गाने पर डांस किया, जिसे देख फैंस दंग रह गए। ये साबित करता है कि बॉलीवुड का संगीत अब अंतरराष्ट्रीय सितारों को भी मंत्रमुग्ध कर रहा है। सोशल मीडिया पर निक का ये वीडियो वायरल हो रहा है और फैंस कह रहे हैं कि निक भी देसी बन गए हैं।

वीडियो 'धुरंधर' के गाने निक ने बढ़ाया अपना जोश ग्लोबल पॉप स्टार निक जोनास ने इंटरनेट पर तब तहलका मचा दिया, जब उन्होंने एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो अपने भाइयों केविन जोनास और जो जोनास के साथ रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' पर थिरकते नजर आए। निक ने ये गाना अपने शो से पहले खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए चुना। उन्होंने बताया कि शो से पहले जोश भरने वाला एक नया गाना उनके लिए तैयार हो गया है।

प्रतिक्रिया फैंस बोले- कभी सोचा नहीं था एक फैन ने लिखा, 'इसी वजह से वो नेशनल जीजू हैं।' दूसरे फैन ने लिखा, 'इनसे बड़ा प्यार करता हूं।' एक अन्य ने कमेंट किया, 'नया निक सामने आया है।' एक ने मजेदार अंदाज में लिखा, 'अरे जीजू... जीजू का हर समय ऑनलाइन रहना सबसे अच्छी बात है।' कुछ प्रशंसक इस पर हैरानी जता रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि बॉलीवुड अब ग्लोबल हो रहा है। कुल मिलाकर फैंस ये वीडियो देख खुश होने के साथ-साथ हैरान हैं।

