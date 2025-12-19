'किंग' का गाना लीक हो गया?

'किंग' का गाना लीक हो गया? जानिए शाहरुख और दीपिका के वायरल वीडियो का सच

लेखन ज्योति सिंह 10:34 am Dec 19, 202510:34 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार शाहरुख खान की आगामी फिल्म 'किंग' का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। निर्माताओं ने फिल्म की छोटी सी झलक जारी करके पहले से लोगों को उत्साहित कर दिया था। अब एक और वीडियो सामने आया है। चर्चा है कि वीडियो, फिल्म के गाने का है जो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। इस वीडियो में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं, जो 'किंग' में उनकी अभिनेत्री हैं। आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो का सच।