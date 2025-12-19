'किंग' का गाना लीक हो गया? जानिए शाहरुख और दीपिका के वायरल वीडियो का सच
क्या है खबर?
सुपरस्टार शाहरुख खान की आगामी फिल्म 'किंग' का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। निर्माताओं ने फिल्म की छोटी सी झलक जारी करके पहले से लोगों को उत्साहित कर दिया था। अब एक और वीडियो सामने आया है। चर्चा है कि वीडियो, फिल्म के गाने का है जो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। इस वीडियो में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं, जो 'किंग' में उनकी अभिनेत्री हैं। आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो का सच।
सच
क्या सच में लीक हुआ 'किंग' का गाना?
वायरल वीडियो में शाहरुख और दीपिका को रोमांटिक गाने 'मैं तो बहक गया, तेरे इश्क में बहक गया...' पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। अभिनेता सफेद बालों और दाढ़ी वाले लुक में हैं, जबकि दीपिका ने लाल रंग की शिफॉन साड़ी पहन रखी है। टाइम्स नाउ के मुताबिक, यह स्पष्ट रूप से AI द्वारा बनाया गया वीडियो है। इसमें शाहरुख का फिल्म 'जवान' वाला लुक शामिल किया गया है। हालांकि, वीडियो कई लोगों को भ्रमित कर रहा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वायरल वीडियो
KING SONG LEAKED— Sameer (@sameerahmadx) December 18, 2025
Who tf made this 😭 pic.twitter.com/6piFMvgSj7