'धुरंधर' ने 14 दिनों में पार किया 700 करोड़ का आंकड़ा, अब शुरू होगी असली जंग

'धुरंधर' ने 14 दिनों में पार किया 700 करोड़ का आंकड़ा, अब शुरू होगी असली जंग
क्या है खबर?
अभिनेता रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' 2 हफ्तों से तहलका मचा रही है। फिल्म को न सिर्फ भारतीय सिनेमाघरों में, बल्कि विदेशी सिनेमाघरों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। यह अलग बात है कि दूसरे सप्ताह में फिल्म की कमाई में गिरावट आनी शुरू हो गई है। फिर भी इसने दुनियाभर में 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। हालांकि 'धुरंधर' की असली जंग अब शुरू होगी क्योंकि 'अवतार: फायर एंड एश' आ चुकी है।
कमाई
'धुरंधर' की 14वें दिन की कमाई
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने रिलीज के 14वें दिन 23 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो पिछले दिनों के मुकाबले में सबसे कम हैं। इस तरह फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 460.25 करोड़ का नेट कारोबार कर लिया है। ई-टाइम्स के मुताबिक, फिल्म ने विदेशों में शानदार कमाई करते हुए 150 करोड़ से अधिक कमाई की है। इससे दूसरे सप्ताह के आखिर तक फिल्म का दुनियाभर का कारोबार लगभग 702 करोड़ के करीब पहुंच गया है।
टक्कर
'अवतार: फायर एंड एश' से मिलेगी टक्कड़
'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने अपने आसपास रिलीज अन्य फिल्मों को धो डाला। या ऐसा कहें कि इसे अभी तक कांटे की टक्कर देने वाली कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन अब असली जंग शुरू होगी। जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड एश' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भले ही फिल्म को लंबी और उबाऊ बताया जा रहा हो, लेकिन इसके शानदार VFX लोगों का मन मोह रहे हैं।