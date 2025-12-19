'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर' ने 14 दिनों में पार किया 700 करोड़ का आंकड़ा, अब शुरू होगी असली जंग

लेखन ज्योति सिंह 09:46 am Dec 19, 202509:46 am

क्या है खबर?

अभिनेता रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' 2 हफ्तों से तहलका मचा रही है। फिल्म को न सिर्फ भारतीय सिनेमाघरों में, बल्कि विदेशी सिनेमाघरों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। यह अलग बात है कि दूसरे सप्ताह में फिल्म की कमाई में गिरावट आनी शुरू हो गई है। फिर भी इसने दुनियाभर में 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। हालांकि 'धुरंधर' की असली जंग अब शुरू होगी क्योंकि 'अवतार: फायर एंड एश' आ चुकी है।