150 करोड़ में NH स्टूडियोज ने खरीदी '3 इडियट्स' समेत विधु विनोद चोपड़ा की पूरी लाइब्रेरी, 8K में होगी वापसी

NH स्टूडियोज और विधु विनोद चोपड़ा फिल्म्स मिलकर इन क्लासिक फिल्मों को पहले सिनेमाघरों में वापस लाएंगे। उसके बाद ही ये OTT या TV पर दिखेंगी।

कई फिल्मों को 8K में रिमास्टर किया जाएगा ताकि देखने का अनुभव और भी बेहतर हो। इस नए कदम और पिछले साल करीब 1700 तमिल फिल्में शामिल करने के बाद, NH स्टूडियोज अब भारत की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी का मालिक बन गया है। तो तैयार रहिए, क्योंकि पर्दे पर पुरानी यादें ताजा होने वाली हैं।