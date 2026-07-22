150 करोड़ में NH स्टूडियोज ने खरीदी '3 इडियट्स' समेत विधु विनोद चोपड़ा की पूरी लाइब्रेरी, 8K में होगी वापसी
फिल्म प्रेमियों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। NH स्टूडियोज ने विधु विनोद चोपड़ा फिल्म्स की पूरी लाइब्रेरी खरीद ली है। इसमें '3 इडियट्स' और 'मुन्ना भाई एम बी बी एस' जैसी हिट फिल्में शामिल हैं।
यह पूरा सौदा 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। इस डील से ये फिल्में फिर से पर्दे पर आने वाली हैं। इन्हें नए दर्शकों के लिए रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन इनकी मूल भावना बरकरार रखी जाएगी।
क्लासिक फिल्मों को फिर से सिनेमाघरों में लाने की है योजना
NH स्टूडियोज और विधु विनोद चोपड़ा फिल्म्स मिलकर इन क्लासिक फिल्मों को पहले सिनेमाघरों में वापस लाएंगे। उसके बाद ही ये OTT या TV पर दिखेंगी।
कई फिल्मों को 8K में रिमास्टर किया जाएगा ताकि देखने का अनुभव और भी बेहतर हो। इस नए कदम और पिछले साल करीब 1700 तमिल फिल्में शामिल करने के बाद, NH स्टूडियोज अब भारत की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी का मालिक बन गया है। तो तैयार रहिए, क्योंकि पर्दे पर पुरानी यादें ताजा होने वाली हैं।