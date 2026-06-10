12 जून से OTT पर होगा मनोरंजन का सैलाब, आ रही हैं ये नई तमिल; तेलुगु और मलयालम फिल्में और सीरीज

'करुप्पु' समेत ये खास फिल्में और सीरीज होंगी 12 जून से स्ट्रीम

इनमें सबसे खास है तमिल फिल्म 'करुप्पु', जिसमें अभिनेता सूर्या भगवान 'वेत्ताई करुप्पु' का किरदार निभा रहे हैं। यह अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी।

वहीं, जियो हॉटस्टार पर मलयालम क्राइम थ्रिलर 'दृडम' भी प्रीमियर होगी। यह एक नौसिखिए पुलिसकर्मी की कहानी है, जो हत्या के मामलों की जांच करता है।

अहा वीडियो पर तमिल एंथोलॉजी 'शश 3' आएगी, जो अलग-अलग रिश्तों की कहानियों को बयां करती है। अमेजन प्राइम वीडियो पर ही अली फजल की 'राख' भी रिलीज हो रही है, यह 1970 के दशक की दिल्ली में बुनी गई एक रहस्यमयी कहानी है।

आखिर में, सन एनएक्सटी पर 'रमानी कल्याणम' देखने को मिलेगी, जो बिछड़े हुए लोगों के फिर से जुड़ने की कहानी है। ये सभी टाइटल 12 जून से स्ट्रीम होने शुरू हो जाएंगे।