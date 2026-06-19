साइ-फाई थ्रिलर 'पर एस्पेरा एड एस्ट्रा' को इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं
नेटफ्लिक्स पर 17 फरवरी, 2026 को रिलीज हुई हान यान द्वारा निर्देशित नई साइ-फाई थ्रिलर 'पर एस्पेरा एड एस्ट्रा' की कहानी भविष्य की है।
इसमें 'गुड ड्रीम्स' नाम का एक VR सिस्टम है, जो लोगों को अपनी कल्पनाओं को जीने का मौका देता है, पर अचानक इस सिस्टम में एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है।
इस गड़बड़ की वजह से इसके 2 यूजर, जू तियानबियो और ली सिमेंग, एक अजीब सपनों की दुनिया में फंस जाते हैं।
इस दौरान वे कभी योद्धा तो कभी हत्यारे की भूमिका में बदलते रहते हैं और बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हैं।
तकनीशियन कोड के लिए सपने में उतरता है
इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए, एक तकनीशियन को किसी और के सपने में उतरना पड़ता है, ताकि वह एक जरूरी कोड हासिल कर सके और यात्री को बचा सके।
सीरीज में डायल वांग (जू तियानबियो), विक्टोरिया सांग (ली सिमेंग), जू फेंग (लाओ बाई), लुओ हैकियांग (ली सिमेंग की मां) और वांग डू (गे यांग) ने अभिनय किया है।
अभी तक 'एटम टिकट्स' इसे 3.2/5 रेटिंग देता है और इसके रिव्यूज मिले-जुले रहे हैं, लेकिन अगर आपको VR के ट्विस्ट और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो यह सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए।