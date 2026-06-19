साइ-फाई थ्रिलर 'पर एस्पेरा एड एस्ट्रा' को इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं मनोरंजन Jun 19, 2026

नेटफ्लिक्स पर 17 फरवरी, 2026 को रिलीज हुई हान यान द्वारा निर्देशित नई साइ-फाई थ्रिलर 'पर एस्पेरा एड एस्ट्रा' की कहानी भविष्य की है।

इसमें 'गुड ड्रीम्स' नाम का एक VR सिस्टम है, जो लोगों को अपनी कल्पनाओं को जीने का मौका देता है, पर अचानक इस सिस्टम में एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है।

इस गड़बड़ की वजह से इसके 2 यूजर, जू तियानबियो और ली सिमेंग, एक अजीब सपनों की दुनिया में फंस जाते हैं।

इस दौरान वे कभी योद्धा तो कभी हत्यारे की भूमिका में बदलते रहते हैं और बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हैं।