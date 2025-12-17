इमरान हाशमी की 'तस्करी' का टीजर जारी, जानिए कब और कहां रिलीज होगी वेब सीरीज

सीरीज

नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी सीरीज

नेटफ्लिक्स ने 'तस्करी: द स्मगलर वेब' का टीजर जारी करते हुए लिखा, 'अब सब कुछ स्कैन होगा!' सीरीज में इमरान, सुपरिटेंडेंट अर्जुन मीना का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के जरिए होने वाले तस्करी नेटवर्क को खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया है। उनके अलावा, शरद केलकर, अमृता खानविलकर, नंदीश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज को प्रमुख किरदारों में देखा जाएगा। 14 जनवरी को यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो जाएगी।