इमरान हाशमी की 'तस्करी' का टीजर जारी, जानिए कब और कहां रिलीज होगी वेब सीरीज
बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी को आखिरी बार फिल्म 'हक' में देखा गया था। यामी गौतम अभिनीत इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। अब इमरान क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर वेब' के साथ तहलका मचाने को तैयार हैं जिसका ऐलान हाल ही में किया गया था। निर्माताओं ने सीरीज का टीजर जारी करते हुए रिलीज तारीख का खुलासा कर दिया है। इसका निर्देशन राघव जयराथ ने किया है, जबकि निर्माता नीरज पांडे हैं।
नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी सीरीज
नेटफ्लिक्स ने 'तस्करी: द स्मगलर वेब' का टीजर जारी करते हुए लिखा, 'अब सब कुछ स्कैन होगा!' सीरीज में इमरान, सुपरिटेंडेंट अर्जुन मीना का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के जरिए होने वाले तस्करी नेटवर्क को खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया है। उनके अलावा, शरद केलकर, अमृता खानविलकर, नंदीश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज को प्रमुख किरदारों में देखा जाएगा। 14 जनवरी को यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो जाएगी।
Ab sab kuch scan hoga 🔥🧳— Netflix India (@NetflixIndia) December 17, 2025
Watch Taskaree: The Smuggler’s Web, out 14 January, only on Netflix.#TaskareeOnNetflix pic.twitter.com/Qdvcn7O96D