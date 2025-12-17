रैपर रफ्तार ने बीच में रोका कॉन्सर्ट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@raftaarmusic)s

रैपर रफ्तार ने बीच शो में किसे लगाई लताड़? कहा- ये कॉन्सर्ट है; कोई सेमिनार नहीं

लेखन नेहा शर्मा 12:01 pm Dec 17, 202512:01 pm

क्या है खबर?

रैपर रफ्तार अपने गानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब वो एक अलग वजह से सुर्खियों में आए हैं। हाल ही में वो मुंबई के एक कॉलेज फेस्टिवल में कॉन्सर्ट कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। रैपर ने कॉन्सर्ट बीच में रोक फैकल्टी को स्टेज के पास बैठाने और छात्रों को पीछे धकेलने पर सवाल उठाया। उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।