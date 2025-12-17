रैपर रफ्तार ने बीच शो में किसे लगाई लताड़? कहा- ये कॉन्सर्ट है; कोई सेमिनार नहीं
क्या है खबर?
रैपर रफ्तार अपने गानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब वो एक अलग वजह से सुर्खियों में आए हैं। हाल ही में वो मुंबई के एक कॉलेज फेस्टिवल में कॉन्सर्ट कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। रैपर ने कॉन्सर्ट बीच में रोक फैकल्टी को स्टेज के पास बैठाने और छात्रों को पीछे धकेलने पर सवाल उठाया। उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
नाराजगी
कॉलेज फैकल्टी की ठंडी प्रतिक्रिया से नाराज रफ्तार ने लगाई क्लास
रफ्तार शो कर रहे थे। सामने की सीटों पर कॉलेज फैकल्टी के सदस्य बैठे थे, लेकिन किसी ने कोई उत्साह नहीं दिखा। सब सीरियस होकर बैठे हुए थे। उनकी इसी उत्साहहीन प्रतिक्रिया से नाराज रफ्तार दर्शकों के साथ सही तरीके से जुड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने फैकल्टी से कहा कि अगर वो शो का मजा नहीं लेना चाहते तो सामने से हटें और साइड में जाकर बैठ जाएं, ताकि वो बाकी उत्साही छात्रों के साथ अच्छा प्रदर्शन कर सकें।
गुस्सा
रफ्तार ने दी ये हिदायत
कॉलेज के युवा और ऊर्जावान छात्र पीछे खड़े थे और फैकल्टी सामने। रफ्तार ने कहा, "समस्या ये हो रही है कि हम अपनी ऊर्जा एक-दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। मेरा फैकल्टी से अगले साल के लिए अनुरोध है कि अगर आप ऐसे गंभीर होकर शो देखना चाहते हैं तो अपनी व्यवस्था एक तरफ कर दीजिए, ताकि बच्चे हमारे साथ शो का आनंद ले सकें। ये कॉन्सर्ट है कोई सेमिनार नहीं।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
December 17, 2025