'स्ट्रेंजर थिंग्स' की तरह OTT पर मशहूर हैं ये वेब सीरीज, कहानी उड़ा देगी होश

लेखन ज्योति सिंह
Nov 26, 2025
09:13 pm
क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' अपने 5वें सीजन के साथ लोगों का खूब ध्यान बटोर रही है। इसके पिछले 4 सीजन भी बेशुमार प्यार लूट चुके हैं। कहना गलत नहीं होगा कि OTT पर 'गेम ऑफ थ्रोन्स' के बाद, इस सीरीज ने सबसे ज्यादा महारत हासिल की है। खैर 'स्ट्रेंजर थिंग्स' की तरह ही यहां आपको कुछ अन्य सीरीज के बारे में जानकारी दी गई है, जो काफी मशहूर हैं। इनकी कहानी दिल जीतने का काम करती है।

#1 

'द अम्ब्रेला एकेडमी' 

नेटफ्लिक्स पर मौजूद वेब सीरीज 'द अम्ब्रेला एकेडमी' काफी लोकप्रिय है, जिसे हिंदी भाषा के साथ देखा जा सकता है। 3 सीजन वाली इस सीरीज में कॉमेडी-ड्रामा, साइंस फिक्शन और फैंटेसी की भरपूर डोज दी गई है। सीरीज़ की कहानी गोद लिए गए भाई-बहनों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पिता की मौत के बाद फिर से एकजुट होते हैं। यहां उन्हें कई अनसुलझे रहस्यों और जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

#2

'जस्ट एड मैजिक'

अमेजन प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज 'जस्ट एड मैजिक' मौजूद है, जिसका पहला सीजन 2016 में रिलीज किया गया था। अब तक इस सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज की कहानी बेहद दिलचस्प है, जिसमें 3 लड़कियाें केली क्विन, डार्बी और हैना को एक जादुई कुकबुक मिलती है। इस बुक के आधार पर तीनों कई रहस्यों को सुलझाती हैं। हालांकि हर रेसिपी के जादुई प्रभाव के साथ एक नकारात्मक प्रभाव भी होता है।

#3

'बेताल' 

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई हिंदी वेब सीरीज 'बेताल' भी अपनी कहानी के लिए लोगों का खूब प्यार बटोर चुकी है। सीरीज की कहानी एक बूढ़े ब्रिटिश भारतीय सेना कमांडर के इर्द-गिर्द घूमती है जो जॉम्बी बनकर जिंदा हो जाता है। वह जिस गांव में जाता है, वहां एक आधुनिक विशेष बल की टीम उसका सामना करती है। कुल मिलाकर सीरीज की कहानी लोककथाओं और सैन्य कार्रवाई काे ध्यान में रखकर बनाई गई है। 'बेताल' के कुछ सीन डराते भी हैं।