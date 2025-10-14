LOADING...
'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rossduffer)

'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5': रॉस डफर ने सीरीज की रिलीज से पहले दे डाला बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह
Oct 14, 2025
02:18 pm
क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं, जिन्हें दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला है। पांचवें सीजन का इंतजार हर किसी को बेसब्री से है। कुछ महीने पहले निर्माताओं ने 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' का टीजर जारी किया था। साथ में एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि सीजन 5 के शुरुआती एपिसोड्स की अवधि 2-3 घंटे के बराबर होगी। अब निर्माता रॉस डफर ने अवधि पर बड़ा अपडेट दिया है।

सफाई

4 एपिसोड्स की अवधि पर आया अपडेट

निर्माता डफर ब्रदर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' के शुरुआती 4 एपिसोड्स की अवधि का खुलासा किया है। इसमें पहला एपिसोड (द क्रॉल)- 1 घंटा 8 मिनट, दूसरा एपिसोड (द वैनिशिंग)- 54 मिनट, तीसरा एपिसोड (द टर्नबो ट्रैप)- 1 घंटा 6 मिनट और चौथा एपिसोड (जादूगर)- 1 घंटा 23 मिनट का होगा। बता दें कि 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' का पहला पार्ट 26 नवंबर, दूसरा क्रिसमस और तीसरा 31 दिसंबर को रिलीज होगा।

ट्विटर पोस्ट

