'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rossduffer)

'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5': रॉस डफर ने सीरीज की रिलीज से पहले दे डाला बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 02:18 pm Oct 14, 202502:18 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं, जिन्हें दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला है। पांचवें सीजन का इंतजार हर किसी को बेसब्री से है। कुछ महीने पहले निर्माताओं ने 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' का टीजर जारी किया था। साथ में एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि सीजन 5 के शुरुआती एपिसोड्स की अवधि 2-3 घंटे के बराबर होगी। अब निर्माता रॉस डफर ने अवधि पर बड़ा अपडेट दिया है।