रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से क्यों हो रही 'जोधा अकबर' की तुलना? वजह बेहद खास

लेखन ज्योति सिंह 08:12 pm Nov 26, 202508:12 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपनी आगामी फिल्म 'धुरंधर' से फिल्मी पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर कर रहे हैं, जो पहले ही 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी फिल्म बनाकर दर्शकों की तारीफें बटोर चुके हैं। 'धुरंधर' का ट्रेलर और गाने भी रिलीज हो चुके हैं, जिन्होंने लोगाें के उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया है। हालांकि अब रणवीर की इस फिल्म की तुलना ऋतिक रोशन की फिल्म 'जोधा अकबर' से हो रही है।