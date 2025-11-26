रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से क्यों हो रही 'जोधा अकबर' की तुलना? वजह बेहद खास
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपनी आगामी फिल्म 'धुरंधर' से फिल्मी पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर कर रहे हैं, जो पहले ही 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी फिल्म बनाकर दर्शकों की तारीफें बटोर चुके हैं। 'धुरंधर' का ट्रेलर और गाने भी रिलीज हो चुके हैं, जिन्होंने लोगाें के उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया है। हालांकि अब रणवीर की इस फिल्म की तुलना ऋतिक रोशन की फिल्म 'जोधा अकबर' से हो रही है।
वजह
इस वजह से 'धुरंधर' रचेगी इतिहास
'धुरंधर' को 2 किस्ताें में रिलीज किए जाने का अनुमान है। चर्चा है कि पहली किस्त इसी साल दिसंबर में आने के लिए तैयार है, जिसके बाद दूसरी किस्त 2026 में आएगी। बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, बताया जाता है कि रणवीर अभिनीत 'धुरंधर पार्ट 1' की अवधि करीब 3 घंटे 32 मिनट होने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो 'जोधा अकबर' (3 घंटे 34 मिनट) के बाद, यह बाॅलीवुड की एक और सबसे लंबी फिल्म होगी।
फिल्म
सबसे ज्यादा अवधि वाली बाॅलीवुड फिल्में
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 25 सालों में, बॉलीवुड में सिर्फ 24 हिंदी फिल्में ही 3 घंटे से ज्यादा अवधि वाली रही हैं। 2000 के बाद 'धुरंधर' छठी सबसे लंबी फिल्म बन रही है, जो 5 दिसंबर को रिलीज के लिए तैयार है। इससे पहले 'LOC कारगिल' (4 घंटे 7 मिनट), 'लगान' (3 घंटे 44 मिनट), 'सलाम-ए-इश्क' (3 घंटे 36 मिनट), 'मोहब्बतें' (3 घंटे 35 मिनट) और 'जोधा अकबर' (3 घंटे 34 मिनट) सबसे लंबी अवधि के लिए मशहूर रही हैं।