जानिए कब और कितनी भाषाओं में आएगा 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन? मनोरंजन Jun 18, 2026

अगर आपने जियो हॉटस्टार पर 'धुरंधर 2: द रिवेंज' नहीं देखी थी, तो अब आपके लिए एक शानदार मौका है।

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' नेटफ्लिक्स इंडिया पर 19 जून को आ रही है। नेटफ्लिक्स इस फिल्म का इंटरनेशनल वर्जन दिखाएगा, जिसका मतलब है कि आपको अनकट दृश्य और असली आवाज का पूरा मजा मिलेगा।

इसमें कोई कटे दृश्य नहीं और कोई सेंसरशिप नहीं होगा। साथ ही, ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम जैसी 5 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध होगी।