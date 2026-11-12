'पुष्पक विमान' में क्राइम-कॉमेडी का अनोखा संगम, जयदीप अहलावत-अभिषेक बनर्जी की जोड़ी मचाएगी धमाल
नेटफ्लिक्स ने अपनी नई क्राइम-कॉमेडी सीरीज 'पुष्पक विमान' का ऐलान किया है। इसमें जयदीप अहलावत, अभिषेक बनर्जी और वरुण सोबती जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे।
सुदीप शर्मा और अभिषेक ने इस सीरीज को मिलकर लिखा और बनाया है। यह शो क्राइम की तीखी कहानियों को अप्रत्याशित कॉमेडी के साथ मिलाकर पेश करेगा, जो सुदीप के लिए निश्चित रूप से एक नई दिशा में काम है।
इसका निर्माण फिल्म स्क्वाड प्रोडक्शंस LLP ने किया है और यह नेटफ्लिक्स के साथ उनका दूसरा प्रोजेक्ट है।
तान्या- 'पुष्पक विमान' नेटफ्लिक्स के समर्थन को दर्शाता है
नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड तान्या बामी ने कहा है कि सुदीप जिस तरह से सामाजिक टिप्पणियों को रोमांचक कहानियों के साथ जोड़ते हैं, वही इस प्रोजेक्ट को बेहद खास बनाता है।
'पुष्पक विमान' यह दिखाता है कि नेटफ्लिक्स ऐसे क्रिएटर्स का पूरा समर्थन कर रहा है, जो कुछ नया आजमाना चाहते हैं।
खासकर ऐसे प्रोजेक्ट्स को, जिनमें कॉमेडी और क्राइम जैसे जॉनर को एक साथ मिलाकर दर्शकों के लिए कुछ दिलचस्प पेश किया जाता है।