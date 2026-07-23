हुमा कुरैशी और साकिब सलीम ने NEET के विरोध प्रदर्शन का किया समर्थन, पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर
मनोरंजन
अभिनेत्री हुमा कुरैशी और साकिब सलीम दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और NEET मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया।
सलमान खान के ऑनलाइन समर्थन जताने के ठीक बाद उनकी यह देर रात की मुलाकात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई।
बॉलीवुड सितारों ने NEET विवाद पर खुलकर बात की
हुमा और साकिब के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद, कई और बॉलीवुड हस्तियों ने NEET विवाद पर अपनी बात रखी है।
कुछ सितारों ने जहां प्रदर्शनों में हुई हिंसा की खबरों पर टिप्पणी की है, वहीं अन्य छात्र-छात्राओं की निष्पक्ष जांच की मांग के समर्थन में सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे हैं।