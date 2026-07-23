हुमा कुरैशी और साकिब सलीम ने NEET के विरोध प्रदर्शन का किया समर्थन, पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर

हुमा और साकिब के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद, कई और बॉलीवुड हस्तियों ने NEET विवाद पर अपनी बात रखी है।

कुछ सितारों ने जहां प्रदर्शनों में हुई हिंसा की खबरों पर टिप्पणी की है, वहीं अन्य छात्र-छात्राओं की निष्पक्ष जांच की मांग के समर्थन में सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे हैं।