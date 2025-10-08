नयनतारा को मिली धमकी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@nayanthara)

नयनतारा के घर को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

लेखन ज्योति सिंह 02:25 pm Oct 08, 202502:25 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' में दिख चुकीं और साउथ की लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली अभिनेत्री नयनतारा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। चेन्नई के DGP कार्यालय में एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। ईमेल के जरिए नयनतारा के अलवरपेट के वीनस कॉलोनी में स्थित घर में बम रखा गया है। नयनतारा से पहले थलापति विजय, त्रिशा और एसवी शेखर को ऐसी धमकी दी गई थी।