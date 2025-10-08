नयनतारा के घर को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
क्या है खबर?
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' में दिख चुकीं और साउथ की लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली अभिनेत्री नयनतारा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। चेन्नई के DGP कार्यालय में एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। ईमेल के जरिए नयनतारा के अलवरपेट के वीनस कॉलोनी में स्थित घर में बम रखा गया है। नयनतारा से पहले थलापति विजय, त्रिशा और एसवी शेखर को ऐसी धमकी दी गई थी।
जांच
विदेश में शूटिंग कर रही हैं अभिनेत्री
धमकी भरा ईमेल आने के तुरंत बाद तेनाम्पेट पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस धमकी को धोखा मान रही है। उधर, नयनतारा एक फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश गई हैं। उनका वीनस कॉलोनी स्थित घर फिलहाल बंद है। पुलिस ईमेल भेजने वाले की जांच में जुटी है। काम की बात करें नयनतारा जल्द फिल्म 'मुकुथी अम्मान 2' में दिखेंगी, जो 2020 में आई फिल्म 'मुकुथी अम्मान' का सीक्वल है।