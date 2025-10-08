शिल्पा शेट्टी को झटका, कोर्ट ने कहा- विदेश जाना है तो पहले 60 करोड़ जमा करो
क्या है खबर?
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा पिछले कुछ समय से 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले को लेकर विवादों में हैं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा और राज को लॉस एंजिल्स और अन्य देशों की यात्रा करने के लिए पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। दरअसल, दंपति ने इस मामले से संबंधित एक FIR पर उनके खिलाफ जारी LOC को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था।
मामला
EOW ने जारी किया था LOC
शिल्पा-राज की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उन पर एक शख्स ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से 60 करोड़ लिए और लौटाए नहीं। इसी मामले में कोर्ट से शिल्पा और राज को राहत नहीं मिली है। शिल्पा को कोलंबो जाना था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है। शिल्पा-राज के खिलाफ EOW ने LOC जारी किया था।