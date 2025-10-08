दिल्ली हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को दिया ये निर्देश

शिल्पा शेट्टी को झटका, कोर्ट ने कहा- विदेश जाना है तो पहले 60 करोड़ जमा करो

लेखन नेहा शर्मा 02:06 pm Oct 08, 202502:06 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा पिछले कुछ समय से 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले को लेकर विवादों में हैं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा और राज को लॉस एंजिल्स और अन्य देशों की यात्रा करने के लिए पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। दरअसल, दंपति ने इस मामले से संबंधित एक FIR पर उनके खिलाफ जारी LOC को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था।