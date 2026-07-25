नरगिस फाखरी का तेलुगू डेब्यू, 'नेनु रेडी' के 'कोनचम कोनचम' गाने से मचाया धमाल
नरगिस फाखरी ने फिल्म 'नेनु रेडी' से तेलुगू इंडस्ट्री में कदम रखा है, जिसका पहला गाना 'कोनचम कोनचम' अब जारी हो गया है।
इस गाने में हवीश और काव्या थापर की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, जबकि नरगिस इसमें एक खास भूमिका में दिखेंगी।
थ्रिनाधा राव नकिने के निर्देशन में बनी और कोनेरू सत्यनारायण व निखिला कोनेरू द्वारा हार्निक्स इंडिया LLP के बैनर तले निर्माता की गई यह फिल्म टॉलीवुड में एक नई जान फूंकने वाली लग रही है।
'कोनचम कोनचम' की ये है कास्ट
'कोनचम कोनचम' एक खुशनुमा और रोमांटिक गाना है, जिसे मिकी जे मेयर ने कंपोज किया है और समीरा भरद्वाज ने अपनी आवाज दी है।
इसके बोल सरस्वतीपुत्र रामजोगय शास्त्री ने लिखे हैं। फिल्म में मुख्य किरदारों के अलावा, आपको ब्रह्मानंदम, वेनेला किशोर और मुरली शर्मा जैसे जाने-पहचाने चेहरे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
अपने कैची म्यूजिक और शानदार विजुअल्स के साथ, 'नेनु रेडी' तेलुगू सिनेमा के नए दौर के प्रशंसकों को खूब पसंद आ सकती है।