नरगिस फाखरी का तेलुगू डेब्यू, 'नेनु रेडी' के 'कोनचम कोनचम' गाने से मचाया धमाल

नरगिस फाखरी ने फिल्म 'नेनु रेडी' से तेलुगू इंडस्ट्री में कदम रखा है, जिसका पहला गाना 'कोनचम कोनचम' अब जारी हो गया है।

इस गाने में हवीश और काव्या थापर की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, जबकि नरगिस इसमें एक खास भूमिका में दिखेंगी।

थ्रिनाधा राव नकिने के निर्देशन में बनी और कोनेरू सत्यनारायण व निखिला कोनेरू द्वारा हार्निक्स इंडिया LLP के बैनर तले निर्माता की गई यह फिल्म टॉलीवुड में एक नई जान फूंकने वाली लग रही है।