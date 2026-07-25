नंदामुरी बालकृष्ण की घुटने की सर्जरी रही सफल, NBK111 की शूटिंग के दौरान लगी थी चोट

3 घंटे से ज्यादा चली यह सर्जरी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के पूरी हुई। अब बालकृष्ण डॉक्टरों की निगरानी में पूरी तरह स्थिर हैं और जल्द ही रिकवरी शुरू करेंगे।

आपको बता दें, 'NBK111' फिल्म का निर्देशन गोपीचंद मालनेनी कर रहे हैं। इसमें काजल अग्रवाल और संजय दत्त भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

डॉक्टरों से पूरी तरह ठीक होने के बाद बालकृष्ण 'देवर' फिल्म के निर्देशक कोराटाला शिवा के साथ एक और नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे।