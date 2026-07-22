नागार्जुन ने टॉलीवुड में रिलीज की उठापटक पर लगाई फटकार, जानिए क्या बोले?

अपने अनुभव बताते हुए नागार्जुन ने कहा कि उनकी फिल्में 'निन्ने पेलदाटा' और 'अन्नमैया' तो एक महीना पहले ही बनकर तैयार हो गई थीं। इससे सबको सहूलियत मिली थी।

उन्होंने सुझाव दिया कि फिल्म को रिलीज से कम से कम 2 हफ्ते पहले पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए सौंप देना चाहिए।

उन्होंने हॉलीवुड का उदाहरण देते हुए कहा कि क्रिस्टोफर नोलन जैसे बड़े निर्देशक तो अपनी फिल्मों की रिलीज की तारीख एक साल पहले ही बता देते हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा, 'सिनेमा की भलाई और इसकी सेहत के लिए हमें यही करना पड़ेगा।'