नागार्जुन अक्किनेनी अपनी 100वीं फिल्म में अपनाएंगे विंटेज लुक? निर्देशक ने कही ये बात
क्या है खबर?
सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी ने अपनी 100वीं फिल्म का ऐलान पिछले साल किया था। निर्देशक कार्तिक ने इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी है जिसका अस्थायी शीर्षक फिलहाल 'किंग 100' रखा गया है। फिल्म से जुड़ी ताजा जानकारी के मुताबिक, नागार्जुन इसमें बिल्कुल अलग तरह के अवतार में दिखाई देंगे। इस खबर ने अभी से फैंस को उत्साहित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो 'किंग 100' एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म होगी जिसके इसी साल आने की उम्मीद है।
लुक
कई अलग-अलग लुक में नजर आएंगे नागार्जुन
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी जल्द ही आधिकारिक तौर पर जारी की जाएगी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान, निर्देशक कार्तिक ने फिल्म में अभिनेता का विंटेज लुक होने की अटकलों पर कहा, "दर्शकों को स्क्रीन पर नागार्जुन का बेहद स्टाइलिश रूप देखने को मिलेगा।" उन्होंने संकेत दिया कि नागार्जुन कई अलग-अलग लुक में दिखाई देंगे। उनके यह लुक फैंस को उनकी कुछ यादगार भूमिकाओं की याद दिला देंगे।
कास्ट
नागार्जुन के साथ दिखाई दे सकती हैं तब्बू
123 तेलुगु की रिपोर्ट के अनुसार, 'किंग 100' में नागार्जुन के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू नजर आ सकती हैं। बताया जा रहा है कि उनकी भूमिका कहानी के लिए बेहद जरूरी होगी। इसके अलावा, फिल्म में नागा चैतन्य और अखिल अक्कीनेनी का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। बता दें, इससे पहले यह तिकड़ी ब्लॉकबस्टर कल्ट क्लासिक फिल्म 'मनम' (2014) में साथ नजर आ चुकी है। फिलहाल फिल्म की कास्ट और रिलीज तारीख पर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।