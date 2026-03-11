नागार्जुन अक्किनेनी की 'किंग 100' पर अपडेट

नागार्जुन अक्किनेनी अपनी 100वीं फिल्म में अपनाएंगे विंटेज लुक? निर्देशक ने कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 03:35 pm Mar 11, 202603:35 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी ने अपनी 100वीं फिल्म का ऐलान पिछले साल किया था। निर्देशक कार्तिक ने इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी है जिसका अस्थायी शीर्षक फिलहाल 'किंग 100' रखा गया है। फिल्म से जुड़ी ताजा जानकारी के मुताबिक, नागार्जुन इसमें बिल्कुल अलग तरह के अवतार में दिखाई देंगे। इस खबर ने अभी से फैंस को उत्साहित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो 'किंग 100' एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म होगी जिसके इसी साल आने की उम्मीद है।