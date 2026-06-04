कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' से जारी हुआ पहला गाना, श्रेया घोषाल ने लगाए सुर

गाना

गाने में मरीजों की सेवा करती नजर आईं कंगना रनौत

जी म्यूजिक कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब पर जारी 'नब्ज़ नब्ज़' गाने को श्रेया घोषाल ने अपने सुरों से सजाया है। इसके बोल खुद निर्देशक ने लिखे हैं, जबकि अमन पंत कंपोजर हैं। पूरा गाना कंगना के ऊपर फिल्माया गया है और इसमें वह नर्स बनकर अस्पताल में मरीजों की सेवा करते दिख रही हैं। फिल्म में गिरिजा ओक, स्मिता तांबे और आदित्य मिश्रा जैसे सितारे भी नजर आए हैं। यह 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।