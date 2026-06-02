'भारत भाग्य विधाता' का ट्रेलर जारी, कंगना रनौत ने 26/11 आतंकी हमले की दिखाई झलक

ट्रेलर

ट्रेलर ने 26/11 आतंकी हमले की यादें ताजा कीं

ट्रेलर की शुरुआत कामा अस्पताल और मुंबई में हुए आतंकी हमले से होती है। कंगना एक नर्स के किरदार में हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हमले के समय आतंकवादियों ने अस्पताल में घुसकर 2 सुरक्षा गार्ड मार दिया था। आतंकी हमले के दौरान नर्सों ने कैसे बहादुरी से उनका सामना किया, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म में गिरिजा ओक, स्मिता तांबे और आदित्य मिश्रा जैसे कई सितारे शामिल हैं। यह 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।