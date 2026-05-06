बादशाह के फैंस को झटका, मुंबई का 'म्यूजिकलैंड फेस्टिवल' रद्द; आयोजकों को लगा करोड़ों का चूना

मुंबई पुलिस की सख्ती के आगे बेबस हुए आयोजक

म्यूजिकलैंड फेस्टिवल के आयोजकों के लिए ये फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं है। 28 अप्रैल से 1 मई तक अनुमति लेने की लगातार कोशिशों के बावजूद प्रशासन से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। माना जा रहा है कि नेस्को (NESCO) में हाल ही में हुई एक अप्रिय घटना के बाद पुलिस ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा नियमों में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।

आयोजकों ने खुलासा किया कि इस इवेंट के लिए 4,000 से अधिक टिकट बिक चुके थे और लगभग 3 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश किया जा चुका था। मार्केटिंग से लेकर वेन्यू के किराए तक का पैसा पहले ही चुकाया जा चुका था, जो अब डूबने की कगार पर है। हालांकि, टीम अब नई तारीखों पर काम कर रही है और इसे बेंगलुरु या दिल्ली जैसे शहरों में शिफ्ट करने पर भी विचार किया जा रहा है। आने वाले हफ्तों में नए शेड्यूल की घोषणा की जा सकती है।