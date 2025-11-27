धर्मेंद्र से मिलने गई थीं मुमताज, बोलीं- बाहर इंतजार करती रही, मुझे अंदर नहीं जाने दिया

धर्मेंद्र करोड़ों लोगों के चहेते रहे हैं। इंडस्ट्री में उनका कद इतना बड़ा रहा कि जब भी उन्हें कोई परेशानी होती थी, पूरा फिल्म जगत उनके साथ खड़ा दिखता था। अपने आखिरी दिनों में जब वो अस्पताल में भर्ती हुए तो मानों पूरा बॉलीवुड उन्हें देखने उमड़ पड़ा। उन्हीं सितारों में से एक थीं गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री मुमताज । हालांकि, मुमताज ने हाल ही में बताया कि उन्हें अंदर जाकर धर्मेंद्र से मिलने की अनुमति नहीं दी गई।

खुलासा आखिरी बार धर्मेंद्र का चेहरा नहीं देख पाईं मुमताज मुमताज ने ईटाइम्स को बताया कि जब धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, तब वह उनसे मिलने पहुंची थीं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। उन्होंने बताया कि वो करीब 30 मिनट तक बाहर इंतजार करती रहीं, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि वो वेंटिलेटर पर थे। मुमताज को बात बहुत खली, क्योंकि वह धर्मेंद्र से मिलकर उनका हाल जानना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई।

दोस्ती धर्मेंद्र-मुमताज की उम्रभर की दोस्ती 70-80 के दशक में मुमताज और धर्मेंद्र की जोड़ी रुपहले पर्दे पर खूब पसंद की जाती थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और इसी दौरान उनकी गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई। समय बीतता गया, दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते गए, लेकिन उनकी दोस्ती कभी कम नहीं हुई। कई दफा ये दोस्ती सोशल मीडिया पर भी छायी, जब मुमताज और धर्मेंद्र एक साथ किसी शो में शिरकत करने के लिए पहुंचे।