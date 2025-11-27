'तू मेरी मैं तेरा...' के टाइटल ट्रैक पर नचाने आ रहे कार्तिक आर्यन, पहली झलक जारी
क्या है खबर?
कार्तिक आर्यन पिछले कुछ साल में युवा पीढ़ी के पसंदीदा अभिनेताओं में से एक बन चुके हैं। 'भूल भुलैया' जैसी कॉमेडी-हॉरर फ्रेंचाइजी ने उनकी लोकप्रियता में खूब इजाफा किया। अब कार्तिक अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के जरिए लोगों का मनोरंजन करने आ रहे हैं। इसमें उनका साथ अभिनेत्री अनन्या पांडे देंगी। हाल ही में निर्माताओं ने इस फिल्म का टीजर जारी किया था और अब फिल्म के टाइटल ट्रैक पर अपडेट दिया है।
टाइटल ट्रैक
फिल्म के पहले गाने पर आ गया अपडेट
कार्तिक ने आगामी फिल्म के टाइटल ट्रैक, जिसका नाम भी 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' ही है, से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। उन्होंने गाने की एक झलक दिखाते हुए लिखा, 'हुकस्टेप सीखना करना शुरू कर दाे दोस्तों, आ रहा है! #TuMeriMainTeraTitleTrack- कल रिलीज!' गाना तो 28 नवंबर को रिलीज होगा, लेकिन इसके टीजर ने अभी से लोगों को उत्साहित कर दिया है। कार्तिक और अनन्या की यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Hookstep practice karna shuru kardo guys, it’s coming! 🕺🎶#TuMeriMainTeraTitleTrack - OUT TOMORROW!#TuMeriMainTeraMainTeraTuMeri in cinemas 25 Dec.@ananyapandayy @sameervidwans #KaranJohar @adarpoonawalla @apoorvamehta18 @shareenmantri @kishorarora19 @bhumika_tewari… pic.twitter.com/LiJKqmNvvK— Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) November 27, 2025