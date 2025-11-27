'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के टाइटल ट्रैक पर आया अपडेट

'तू मेरी मैं तेरा...' के टाइटल ट्रैक पर नचाने आ रहे कार्तिक आर्यन, पहली झलक जारी

लेखन ज्योति सिंह 03:56 pm Nov 27, 202503:56 pm

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन पिछले कुछ साल में युवा पीढ़ी के पसंदीदा अभिनेताओं में से एक बन चुके हैं। 'भूल भुलैया' जैसी कॉमेडी-हॉरर फ्रेंचाइजी ने उनकी लोकप्रियता में खूब इजाफा किया। अब कार्तिक अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के जरिए लोगों का मनोरंजन करने आ रहे हैं। इसमें उनका साथ अभिनेत्री अनन्या पांडे देंगी। हाल ही में निर्माताओं ने इस फिल्म का टीजर जारी किया था और अब फिल्म के टाइटल ट्रैक पर अपडेट दिया है।