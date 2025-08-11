'जॉली LLB 3' का पहला पोस्टर जारी, अक्षय कुमार और अरशद वारसी की दिखी झलक
क्या है खबर?
अक्षय कुमार का नाम उन अभिनेताओं में शुमार है, जो एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में करते हैं। आने वाले समय में अक्षय कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे। इन्हीं में से एक है 'जॉली LLB 3'। यह इस साल की बहुचर्चित फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आखिरकार फिल्म 'जॉली LLB 3' का पहला पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें अक्षय और अरशद वारसी की झलक दिख रही है।
टीजर
कल रिलीज होगा टीजर
'जॉली LLB 3' का टीजर 12 अगस्त को रिलीज किया जाएगा, वहीं यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी। अक्षय ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'केस नंबर 1722 की याचिका हुई मंजूर। कानपुर के जॉली उर्फ असली जॉली हाजिर हैं, माय लॉर्ड।' इस फिल्म में सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशन की कमान सुभाष कपूर ने संभाली है। इसकी कहानी भी इन्होंने ही लिखी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
Case number 1722 ki yachika हुई manzoor! Jolly from Kanpur उर्फ़ asli Jolly hazir hai, my lord! #JollyLLB3Teaser out tomorrow! #JollyLLB3 pic.twitter.com/1fbHdxCMmw— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 11, 2025