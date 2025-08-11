LOADING...
'जॉली LLB 3' का पहला पोस्टर जारी (तस्वीर: एक्स/@akshaykumar)

'जॉली LLB 3' का पहला पोस्टर जारी, अक्षय कुमार और अरशद वारसी की दिखी झलक

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 11, 2025
05:25 pm
अक्षय कुमार का नाम उन अभिनेताओं में शुमार है, जो एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में करते हैं। आने वाले समय में अक्षय कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे। इन्हीं में से एक है 'जॉली LLB 3'। यह इस साल की बहुचर्चित फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आखिरकार फिल्म 'जॉली LLB 3' का पहला पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें अक्षय और अरशद वारसी की झलक दिख रही है।

कल रिलीज होगा टीजर

'जॉली LLB 3' का टीजर 12 अगस्त को रिलीज किया जाएगा, वहीं यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी। अक्षय ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'केस नंबर 1722 की याचिका हुई मंजूर। कानपुर के जॉली उर्फ असली जॉली हाजिर हैं, माय लॉर्ड।' इस फिल्म में सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशन की कमान सुभाष कपूर ने संभाली है। इसकी कहानी भी इन्होंने ही लिखी है।

