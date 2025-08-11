'जॉली LLB 3' का पहला पोस्टर जारी, अक्षय कुमार और अरशद वारसी की दिखी झलक

'जॉली LLB 3' का पहला पोस्टर जारी (तस्वीर: एक्स/@akshaykumar)

लेखन दीक्षा शर्मा 05:25 pm Aug 11, 202505:25 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार का नाम उन अभिनेताओं में शुमार है, जो एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में करते हैं। आने वाले समय में अक्षय कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे। इन्हीं में से एक है 'जॉली LLB 3'। यह इस साल की बहुचर्चित फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आखिरकार फिल्म 'जॉली LLB 3' का पहला पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें अक्षय और अरशद वारसी की झलक दिख रही है।