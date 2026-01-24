कमाल आर खान उर्फ केआरके को पुलिस ने पकड़ा, ओशिवारा फायरिंग मामले में हुई बड़ी कार्रवाई

केआरके को मुंबई पुलिस ने 23 जनवरी को हिरासत में लिया। उन पर मुंबई के ओशिवारा इलाके में एक रिहायशी इमारत पर कथित तौर पर 4 राउंड फायरिंग करने का गंभीर आरोप है। केआरके ने ओशिवारा की एक बिल्डिंग को निशाना बनाकर 4 गोलियां चलाईं, जिसके बाद पूरी सोसाइटी में डर का माहौल बन गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए केआरके को पकड़ा और उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल बंदूक भी बरामद कर ली।

बयान

केआरके ने अपनी सफाई में क्या कहा?

केआरके ने पुलिस पूछताछ में कहा कि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वो सिर्फ अपनी बंदूक की कार्यक्षमता की जांच कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बंदूक की सफाई के बाद टेस्ट के तौर पर फायरिंग की गई और जानबूझकर अपने घर के सामने स्थित घने मैंग्रोव जंगल की ओर गोली चलाई, क्योंकि उन्हें वो इलाका सुनसान और सुरक्षित लगा। अभिनेता ने स्पष्ट किया कि उनकी मंशा किसी को डराने या चोट पहुंचाने की नहीं थी।