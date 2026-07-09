चेन्नई में तमिल रैप का जलवा फिर, 'मल्टीकल्चर' कॉन्सर्ट ने आते ही मचाई धूम; टिकटें हाथों-हाथ बिके मनोरंजन Jul 09, 2026

तमिलनाडु के रैप सीन को इन दिनों अपना खास मौका मिल रहा है। 'मल्टीकल्चर' नाम का एक पूरा दिन चलने वाला तमिल रैप कॉन्सर्ट 19 जुलाई को चेन्नई के विक्टोरिया पब्लिक हॉल में एक बार फिर वापसी कर रहा है।

यह इस इवेंट का दूसरा संस्करण होगा। इस कॉन्सर्ट को ओफ्रो ने तैयार किया है, वही ओफ्रो जो 'एटिटेकल्चर' जैसे सफल आयोजनों के पीछे रहे हैं।

इस बार के लाइनअप में केलिथी, 808 कृष्णा और हिप्पी राइटर जैसे कई नए कलाकार शामिल हैं, यहां तक कि स्कूल रैपर आयडिन फ्लो भी इसमें अपनी कला दिखाएंगे।

टिकट बहुत तेजी से बिक गए, जिससे साफ पता चलता है कि स्थानीय तमिल रैप को लेकर लोगों में इस समय कितना उत्साह है।