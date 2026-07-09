चेन्नई में तमिल रैप का जलवा फिर, 'मल्टीकल्चर' कॉन्सर्ट ने आते ही मचाई धूम; टिकटें हाथों-हाथ बिके
तमिलनाडु के रैप सीन को इन दिनों अपना खास मौका मिल रहा है। 'मल्टीकल्चर' नाम का एक पूरा दिन चलने वाला तमिल रैप कॉन्सर्ट 19 जुलाई को चेन्नई के विक्टोरिया पब्लिक हॉल में एक बार फिर वापसी कर रहा है।
यह इस इवेंट का दूसरा संस्करण होगा। इस कॉन्सर्ट को ओफ्रो ने तैयार किया है, वही ओफ्रो जो 'एटिटेकल्चर' जैसे सफल आयोजनों के पीछे रहे हैं।
इस बार के लाइनअप में केलिथी, 808 कृष्णा और हिप्पी राइटर जैसे कई नए कलाकार शामिल हैं, यहां तक कि स्कूल रैपर आयडिन फ्लो भी इसमें अपनी कला दिखाएंगे।
टिकट बहुत तेजी से बिक गए, जिससे साफ पता चलता है कि स्थानीय तमिल रैप को लेकर लोगों में इस समय कितना उत्साह है।
ऐतिहासिक जगह पर मास्टरक्लास और पॉडकास्ट की होगी स्क्रीनिंग
यह आयोजन सिर्फ प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसमें म्यूजिक प्रोडक्शन की एक मास्टरक्लास भी होगी, जिसे रूबी और आकाश श्रवण संचालित करेंगे। इन दोनों ने एआर रहमान जैसे जाने-माने संगीतकारों के साथ भी काम किया है।
इसके अलावा, क्रिएटर समीहा की लाइव पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग और कुछ खास चुने हुए म्यूजिक वीडियो की स्क्रीनिंग भी देखने को मिलेगी।
ऐतिहासिक विक्टोरिया पब्लिक हॉल का भव्य माहौल इस नए दौर के तमिल हिप-हॉप के जश्न में चार चांद लगा देगा।