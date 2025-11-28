धर्मेंद्र के लिए घर बना अस्पताल, मुकेश खन्ना ने बताया उनके आखिरी दिनों का दर्दनाक सच

हिंदी सिनेमा के सबसे प्यारे और सम्मानित सितारों में से एक धर्मेंद्र के अचानक चले जाने से प्रशंसक, परिवार और फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमे में हैं। हर किसी के दिल में एक ही सवाल है कि इतना मजबूत, जिंदादिल इंसान आखिर इतनी चुपचाप कैसे चला गया? इसी दर्द और यादों के बीच अभिनेता मुकेश खन्ना ने अपना भावुक अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनकी धर्मेंद्र से आखिरी मुलाकात कैसी थी। क्या कुछ बोले मुकेश, आइए जानते हैं।

खुलासा धर्मेंद्र के घर आते ही उनसे मिलने पहुंचे मुकेश मुकेश ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो साझा करते हुए धर्मेंद्र के अंतिम दिनों की झलक और अपनी आखिरी मुलाकात के अनुभव के बारे में विस्तार से बताया। मुकेश ने कहा कि वो धर्मेंद्र से उनके निधन से लगभग 5-6 दिन पहले मिलने गए थे। उन्हें पता था कि हो सकता है बाद में वो उनसे मिल न पाएं, इसलिए वो तुरंत पहुंचे। उस वक्त धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी देकर घर लाया गया था।

इंतजाम घर में बना ICU मुकेश ने कहा कि जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धर्मेंद्र के घर में ही एक ICU जैसा पूरा मेडिकल सेटअप तैयार किया गया था। मॉनिटर, मेडिकल उपकरण और डॉक्टरों की देखरेख सब वहीं मौजूद था। परिवार उम्मीद में था कि धर्मेंद्र धीरे-धीरे ठीक हो जाएंगे। उन्होने बताया कि वहां वो उनके दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल से मिले। बातचीत में उन्होंने दोनों बेटों से कहा कि वो बहुत मजबूत हैं, इस बीमारी से भी निकल आएंगे।

Advertisement

दुख नियति के आगे किसी की नहीं चलती मुकेश ने सनी और बॉबी से कहा कि धरम जी इससे बड़ी मुश्किलों से पहले उबर चुके हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो इस बार भी बीमारी को मात दे देंगे। भावुक होकर मुकेश बोले, "इंसान कितना ही मजबूत क्यों न हो, अंत में नियति ही फैसला करती है। ऊपरवाला किसे कब अपने पास बुला ले, किसी को नहीं पता। जब नियति में लिखा होता है तो इंसान चला जाता है। धर्मेंद्र जी भी चले गए, हम सबको छोड़कर।"

Advertisement

मुकाबला कई बीमारियों को पहले भी मात दे चुके थे धर्मेंद्र मुकेश ने आगे कहा, "धर्मेंद्र हमेशा से ही बड़े जिंदादिल, ऊर्जावान और बहुत मजबूत इंसान थे। वर्षों से उन्होंने कई मुश्किलों और बीमारियों को मात दी थी, इसलिए सभी को उम्मीद थी कि वो इस बार भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अंत में शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। जब शरीर हार मान लेता है तो इंसान चला जाता है... बस यादें रह जाती हैं। आत्मा तो उड़ जाती है पर उसकी यादें हमेशा दिलों में बस जाती हैं।"