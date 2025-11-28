LOADING...
फरहान अख्तर की '120 बहादुर' रिलीज के एक हफ्ते बाद इस राज्य में हुई टैक्स फ्री
लेखन ज्योति सिंह
Nov 28, 2025
09:48 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर की हालिया रिलीज फिल्म '120 बहादुर' को बड़ी सौगात मिली है। 1962 में हुए भारत-चीन युद्ध पर आधारित इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। भले ही फरहान की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ सफलता हासिल नहीं हो रही हो, लेकिन जावेद अख्तर और शबाना आजमी समेत कई सितारों ने फिल्म को सराहा है। आइए जानते हैं कि भारत के किस राज्य में '120 बहादुर' टैक्स फ्री की गई है।

ऐलान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'ऐतिहासिक युद्ध फिल्म 120 बहादुर, 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई में बहादुरी से लड़ने वाली 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों के असाधारण साहस, नेतृत्व और बलिदान को श्रद्धांजलि देती है। दिल्ली सरकार ने 28 नवंबर से दिल्ली में इस फिल्म को कर-मुक्त करने का निर्णय लिया है।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

फिल्म

'120 बहादुर' की ताजा कमाई

फरहान की फिल्म '120 बहादुर' को टैक्स फ्री किए जाने के बाद राज्य में दर्शकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। जाहिर है कि 21 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के 7वें दिन इसने कुल 90 लाख रुपये कमाए हैं। एक हफ्ते के अंदर '120 बहादुर' बॉक्स ऑफिस पर कुल 15 करोड़ रुपये का कारोबार कर पाई है।

