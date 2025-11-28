फरहान अख्तर की '120 बहादुर' रिलीज के एक हफ्ते बाद इस राज्य में हुई टैक्स फ्री

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' इस राज्य में टैक्स फ्री घोषित

लेखन ज्योति सिंह 09:48 am Nov 28, 202509:48 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर की हालिया रिलीज फिल्म '120 बहादुर' को बड़ी सौगात मिली है। 1962 में हुए भारत-चीन युद्ध पर आधारित इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। भले ही फरहान की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ सफलता हासिल नहीं हो रही हो, लेकिन जावेद अख्तर और शबाना आजमी समेत कई सितारों ने फिल्म को सराहा है। आइए जानते हैं कि भारत के किस राज्य में '120 बहादुर' टैक्स फ्री की गई है।