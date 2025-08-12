क्या सुपरस्टार धनुष को डेट कर रहीं मृणाल ठाकुर? अभिनेत्री ने बताया सच
क्या है खबर?
पिछले कुछ समय से अभिनेत्री मृणाल ठाकुर का नाम सुपरस्टार धनुष के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूजे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में मृणाल और धनुष को फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' की स्क्रीनिंग के दौरान साथ में देखा गया था, जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। अब धनुष के साथ डेटिंग की खबरों पर मृणाल ने प्रतिक्रिया दी है। आइए जानें उन्होंने क्या कहा।
सच
मृणाल ने कही ये बात
ओनली कॉलीवुड को दिए एक इंटरव्यू में मृणाल ने साफ किया कि धनुष के साथ उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है। उन्होंने इन अफवाहों को मजाकिया बताते हुए कहा कि इन खबरों को पढ़कर उन्हें हंसी आती है। इसके साथ मुणाल ने यह भी बताया कि धनुष की मौजूदगी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' की स्क्रीनिंग में केवल अजय देवगन के न्योते पर हुई थी। मृणाल ने कहा कि लोगों को बिना वजह बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।
बयान
किसी को गलत नहीं समझना चाहिए- मृणाल
मृणाल ने कहा, "धनुष मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। इन खबरों को पढ़कर मैं सिर्फ हंस सकती हूं। धनुष 'सन ऑफ सरदार 2' की स्क्रीनिंग कार्यक्रम में शामिल हुए थे, क्योंकि अजय देवगन ने उन्हें न्योता दिया था। किसी को भी इसे गलत नहीं समझना चाहिए।" बता दें कि मृणाल और धनुष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें दोनों एक-दूजे का हाथ थामे नजर आए।