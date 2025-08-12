धनुष के साथ डेटिंग की खबरों पर मृणाल ठाकुर ने तोड़ी चुप्पी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@mrunalthakur)

क्या सुपरस्टार धनुष को डेट कर रहीं मृणाल ठाकुर? अभिनेत्री ने बताया सच

लेखन दीक्षा शर्मा 10:48 am Aug 12, 202510:48 am

क्या है खबर?

पिछले कुछ समय से अभिनेत्री मृणाल ठाकुर का नाम सुपरस्टार धनुष के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूजे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में मृणाल और धनुष को फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' की स्क्रीनिंग के दौरान साथ में देखा गया था, जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। अब धनुष के साथ डेटिंग की खबरों पर मृणाल ने प्रतिक्रिया दी है। आइए जानें उन्होंने क्या कहा।