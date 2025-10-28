'डकैत' का नया पोस्टर और रिलीज तारीख जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@MrunalThakur)

मृणाल ठाकुर की 'डकैत' का नया पोस्टर जारी, रिलीज तारीख भी आई सामने

लेखन ज्योति सिंह 03:12 pm Oct 28, 202503:12 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री मृणाल ठाकुर और अदिवी शेष की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'डकैत एक प्रेम कथा' इस साल दिसंबर, 2025 में रिलीज होने वाली थी। अभिनेता को अचानक चोट लग गई, जिसके चलते रिलीज टल गई। 28 अक्टूबर को फिल्म निर्माताओं ने 'डकैत' का नया पोस्टर जारी करते हुए इसकी नई रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है। इसे देखने के बाद लोग उत्साहित हो गए हैं। 'डकैत एक प्रेम कथा' कब और कहां दस्तक देने वाली है? आइए जानते हैं।