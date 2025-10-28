मृणाल ठाकुर की 'डकैत' का नया पोस्टर जारी, रिलीज तारीख भी आई सामने
क्या है खबर?
अभिनेत्री मृणाल ठाकुर और अदिवी शेष की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'डकैत एक प्रेम कथा' इस साल दिसंबर, 2025 में रिलीज होने वाली थी। अभिनेता को अचानक चोट लग गई, जिसके चलते रिलीज टल गई। 28 अक्टूबर को फिल्म निर्माताओं ने 'डकैत' का नया पोस्टर जारी करते हुए इसकी नई रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है। इसे देखने के बाद लोग उत्साहित हो गए हैं। 'डकैत एक प्रेम कथा' कब और कहां दस्तक देने वाली है? आइए जानते हैं।
रिलीज
गुड़ी पड़वा पर रिलीज होगी 'डकैत'
मृणाल ने अपने इंस्टाग्राम पर 'डकैत एक प्रेम कथा' का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'DACOIT के साथ धमाकेदार ड्रामा का अनुभव करें। 19 मार्च, 2026 को हिंदी और तेलुगु में दुनियाभर में रिलीज होगी।' दिलचस्प बात ये है कि, इस फिल्म को गुड़ी पड़वा और ईद वीकेंड का पूरा फायदा मिलेगा। शनील देव के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक्शन, ड्रामा और भरपूर इमोशन का वादा करती है। मृणाल और अदिवी के अलावा इसमें अनुराग कश्यप भी हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
EXperience EXplosive drama with #DACOIT ❤🔥— Mrunal Thakur (@mrunal0801) October 28, 2025
GRAND RELEASE WORLDWIDE ON MARCH 19th, 2026 in Hindi & Telugu 💥#UgadiWithDACOIT#GudiPadwaWithDACOIT#EidWithDACOIT@AdiviSesh @anuragkashyap72 @Deonidas #BheemsCeciroleo @Gyaani_official @danushbhaskar @abburiravi… pic.twitter.com/sqRDSfg9x7