क्या मौनी रॉय का हुआ तलाक? बेवफाई के आरोप; सूरज नांबियार ने उठाया बड़ा कदम

मौनी रॉय अपनी शादीशुदा जिंदगी में खटास आने की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। इन अटकलों ने तब जोर पकड़ा, जब फैंस ने देखा कि अभिनेत्री और उनके पति सूरज नांबियार ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। हालिया खबरों में दावा किया जा रहा है कि मौनी और सूरज ने अपनी-अपनी राहें अलग करते हुए तलाक ले लिया है। दोनों के रिश्ते में आई दरार की वजह को कथित तौर पर बेवफाई बताया जा रहा है।

अंत मौनी और सूरज की 4 साल की शादी का अंत? फ्री प्रेस जर्नल ने 'सास बहू और साजिश' के सूत्रों के हवाले से बताया है कि मौनी और सूरज का तलाक हो चुका है। खबराें के मुताबिक, सूरज ने शोहरत हासिल करने के चक्कर में मौनी को कथित तौर पर धोखा दिया। सूत्र ने यह भी आरोप लगाया कि सूरज ने मौनी के पैसों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया। यह भी कहा गया कि दोनों काफी वक्त से एक-दूसरे से अलग रह रहे थे।

कदम आरोपों के बीच सूरज नांबियार ने उठाया बड़ा कदम सूरज पर लगे कथित बेवफाई के आरोपों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि उनके एक कदम ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान जरूर किया है। दरअसल, व्यवसायी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट या फिर आर्काइव कर दिया है। उनकी प्राेफाइल पर क्लिक करने पर 'यह पृष्ठ उपलब्ध नहीं है' लिखकर आ रहा है। इससे पहले देखा गया कि दिशा पाटनी ने सूरज को अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है, जोकि मौनी की बेहद करीबी दोस्त हैं।

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