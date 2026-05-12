मौनी रॉय की शादी में उथल-पुथल की अटकलें लग रहीं

मौनी रॉय और सूरज नांबियार के रिश्ते में दरार? इंस्टाग्राम पर किया एक-दूसरे को अनफॉलो

लेखन ज्योति सिंह 10:05 am May 12, 202610:05 am

क्या है खबर?

टीवी से बॉलीवुड तक अपनी कामयाबी का परचम लहराने वालीं मौनी रॉय की निजी जिंदगी में उथल-पुथल की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि शायद उनकी शादी में दरार आ चुकी है। इन चर्चाओं ने उस वक्त जोर पकड़ा जब फैंस ने देखा कि मौनी और उनके व्यवसायी पति सूरज नांबियार ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इन घटनाक्रम को देखकर फैंस भी परेशान हो गए हैं।