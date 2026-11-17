'एवेंजर्स डूम्सडे' की एडवांस बुकिंग

'एवेंजर्स डूम्सडे' की सबसे महंगी टिकट 3,000 रुपये के पार, रात 3:30 बजे तक चलेंगे शो

लेखन सयाली 06:01 pm Nov 17, 202606:01 pm

क्या है खबर?

मार्वल की नई फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की भारत में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई और प्रशंसक अपनी टिकट बुक करने का मौका नहीं छोड़ रहे। सैकनिल्क के मुताबिक, 'बुकमायशो' पर फिल्म के लगभग 50,000 टिकट पहले ही बिक चुके हैं और इसने 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की कुल कमाई कर ली है। मुंबई में टिकट की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसमें सबसे महंगा टिकट 3,440 रुपये का है। कई सिनेमाघरों में टिकट की कीमत 2,000 रुपये है।