भारत में खुला 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के टिकटों का पिटारा

भारत में 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की एडवांस बुकिंग शुरू, जानिए कब सिनेमाघरों में आएगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 11:56 am Nov 17, 202611:56 am

क्या है खबर?

मार्वल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के लिए भारतीय फैंस में जबरदस्त उत्साह है। यह अगले महीने सिनेमाघरों का रुख करने आ रही है। रिलीज से एक महीने पहले दर्शकों के पास अपनी सीट पक्की करने का मौका आ गया है। हफ्तों के इंतजार के बाद, मार्वल ने मंगलवार, 17 नवंबर को पूरे देश में इसकी एडवांस टिकट बिक्री शुरू कर दी है। बता दें कि 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस और क्रिस हेम्सवर्थ जैसे कलाकार हैं।