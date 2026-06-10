सालों तक दिलों को छूती रही यह उर्दू कहानी, अब अंग्रेजी में पढ़ेगी पूरी दुनिया

कौन है इसका मुख्य पात्र?

यह किताब गिब्रान के जीवन में आए नुकसान और उसके फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे वह अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेकर मुश्किल भरे समय से बाहर आता है।

साल 2023 में इस किताब के हिंदी अनुवाद को बैंक ऑफ बड़ौदा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अनुवादक माज बिन बिलाल ने इस उपन्यास की भावनात्मक पकड़ और गिब्रान के जिज्ञासु, थोड़ा शंकालु मगर मासूम नजरिए की खूब तारीफ की है।

हार्पर का मानना है कि यह अनुवाद उर्दू साहित्य का एक शानदार उदाहरण है, जो अब दुनिया के सामने आ रहा है और नए पाठकों तक पहुंच सकेगा।