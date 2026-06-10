सालों तक दिलों को छूती रही यह उर्दू कहानी, अब अंग्रेजी में पढ़ेगी पूरी दुनिया
किताबें पढ़ने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। मशहूर उर्दू उपन्यास 'अल्लाह मियां का कारखाना' अब अंग्रेजी में आने वाला है।
मोहसिन खान का यह उपन्यास 'अल्लाह मियांज वर्कशॉप' नाम से 23 जून, 2026 को रिलीज होगा। इस किताब का अनुवाद कवि माज बिन बिलाल ने किया है, जिसे हार्पर कॉलिन्स इंडिया प्रकाशित कर रही है।
कहानी अवध के एक गांव के 14 साल के लड़के गिब्रान के इर्द-गिर्द घूमती है। गिब्रान की दुनिया तब पूरी तरह बदल जाती है, जब उसके पिता को आतंकवाद के शक में गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कौन है इसका मुख्य पात्र?
यह किताब गिब्रान के जीवन में आए नुकसान और उसके फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे वह अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेकर मुश्किल भरे समय से बाहर आता है।
साल 2023 में इस किताब के हिंदी अनुवाद को बैंक ऑफ बड़ौदा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अनुवादक माज बिन बिलाल ने इस उपन्यास की भावनात्मक पकड़ और गिब्रान के जिज्ञासु, थोड़ा शंकालु मगर मासूम नजरिए की खूब तारीफ की है।
हार्पर का मानना है कि यह अनुवाद उर्दू साहित्य का एक शानदार उदाहरण है, जो अब दुनिया के सामने आ रहा है और नए पाठकों तक पहुंच सकेगा।