नशा-विरोधी अभियान से जुड़ने वाले हैं मोहनलाल, केरलम में ड्रग्स माफिया पर 10 करोड़ का प्रहार

केरलम ऑपरेशन में 10 करोड़ के ड्रग्स हुए जब्त

सिर्फ 15 दिनों के अंदर, अधिकारियों ने 10 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की और इस दौरान 2,778 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पकड़ी गई ड्रग्स में MDMA (एक्स्टसी) का एक बड़ा जखीरा भी शामिल था। यह ऑपरेशन सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट, वॉटरवेज, फिल्म सेट और DJ पार्टियों जैसी जगहों पर भी कड़ी निगरानी रख रहा है, जहां से ड्रग्स की सप्लाई होने की आशंका रहती है।

चेन्निथाला ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें 'ऑपरेशन तूफान' को कमजोर करने की बात कही जा रही थी।

उन्होंने साफ कहा कि जब तक तस्करी करने वाले सारे नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, तब तक चेकिंग ऐसे ही सख्ती से चलती रहेगी।