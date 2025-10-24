मोहनलाल को केरल हाईकोर्ट से झटका (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@mohanlal)

मोहनलाल को केरल हाईकोर्ट से झटका, जानिए किस मामले में बढ़ीं अभिनेता की मुश्किलें

लेखन ज्योति सिंह 01:12 pm Oct 24, 202501:12 pm

क्या है खबर?

मशहूर अभिनेता मोहनलाल को पिछले महीने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब उन्हें लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 13 साल पुराने अवैध हाथी दांत रखने के मामले में उन्हें केरल हाईकोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट का कहना है कि अभिनेता को जारी हाथी दांत 'अवैध और अप्रवर्तनीय' हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मोहनलाल को कानून के तहत लाभ और कानूनी छूट देना चाहती है, तो नई अधिसूचना जारी कर सकती है।