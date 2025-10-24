श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ पर केस, निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपये ठगने का आरोप
क्या है खबर?
अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ एक नए मामले में फंस गए हैं। 5 करोड़ रुपये की ठगी मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है। श्रेयस और आलोक नाथ समेत 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बागपत में द लोनी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोआपरेटिव सोसाइटी ने निवेश के नाम पर 500 से ज्यादा लोगों के साथ इस ठगी को अजांम दिया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में ये मामला दर्ज किया गया है।
आरोप
श्रेयस और आलोक क्यों बने आरोपी?
आरोप है कि निवेशकों को 5 साल में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया गया था। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोगों से निवेश कराकर 5 साल में रकम दोगुनी करने का लालच दिया। 1 साल से निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिल रहा था, जिसके बाद एजेंटों ने बागपत कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ इस सोसाइटी के ब्रांड एंबेसडर थे और कंपनी का प्रचार करते थे।
निवेश
कई लोगों से कराया गया निवेश
मीतली गांव निवासी बबली ने बताया कि बिजरौल गांव का एक युवक सोसाइटी से जुड़ा था। वो उनके गांव आता-जाता था। उसने सोसाइटी को भारत सरकार के कृषि और सहकारी मंत्रालय में पंजीकृत बताया। कंपनी के पदाधिकारियों से बातचीत के बाद बबली ने बागपत के केंद्र से समालखा, हरियाणा की ब्रांच में 1.90 लाख रुपये की FD कराई। इसके बाद लुहारी गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शर्मिला और सूरज सहित अन्य लोगों के पैसे भी निवेश कराए गए।
शिकायत
22 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
आरोप है कि 27 नवंबर, 2024 को सोसाइटी ने लेन-देन का सॉफ्टवेयर अचानक बंद कर दिया। समालखा स्थित ऑफिस में अधिकारियों से बात हुई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। एजेंटों ने बताया कि सोसाइटी ने जिलेभर में 25 से अधिक एजेंट बनाकर 500 से अधिक लोगों से 5 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कराया है। इसके बाद बागपत कोतवाली पुलिस ने 22 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।