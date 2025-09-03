'द बंगाल फाइल्स': मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर किया वार, ठहराया 'कोलकाता हमले' का जिम्मेदार

सच "इन्हें डर है कि सच्चाई बाहर न आ जाए" इससे पहले मिथुन बोले थे, "मैंने किताबों में सिर्फ 'नोआखाली नरसंहार' का नाम सुना था। असलियत ये है कि उस समय करीब 40,000 हिन्दुओं का कत्लेआम हुआ, लेकिन इतिहास की किताबों में इसे दबा दिया गया। ममता बनर्जी की सरकार इसी वजह से इसका विरोध कर रही है। इन्हें डर है कि कहीं सच्चाई बाहर न आ जाए, लेकिन सच को कितने दिन रोकोगे? 'द कश्मीर फाइल्स' को भी रोकने की कोशिश हुई थी, फिर भी दर्शकों ने इसे अपनाया।"

भूमिका 'द बंगाल फाइल्स' में एक खास किरदार में दिखेंगे मिथुन मिथुन ने अपने लंबे करियर में हर रंग देखा है। कभी वो नाचते-गाते हीरो बने, कभी पर्दे पर खलनायक को चुनौती दी और कभी ऐसे किरदार निभाए, जिन्हें देखने के बाद दर्शकों की आंखें भर आईं। अब फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में मिथुन एक बार फिर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनका किरदार है 'मैडमैन' का- एक ऐसा इंसान जिसे समाज पागल समझता है, लेकिन असल में वही सबसे बड़ा सच बोलने वाला है।

तंज पल्लवी जोशी ने भी साधा था ममता पर निशाना इससे पहले फिल्म की निर्माता और अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भी कोलकाता में फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर लगाई गई रोक के लिए वहां की ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सत्तारूढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। पल्लवी ने कहा था कि यह स्पष्ट रूप से राज्य की सत्ताधारी पार्टी द्वारा किया गया था और हम इसे बताने में कोई संकोच नहीं। उन्होंने कहा कि वो जानती थीं कि वहां उन्हें किसी न किसी तरह का विरोध झेलना पड़ेगा।