'द बंगाल फाइल्स': मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर किया वार, ठहराया 'कोलकाता हमले' का जिम्मेदार
क्या है खबर?
फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' चर्चा में बनी हुई है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ये विवादों में है। कोलकाता में 'द बंगाल फाइल्स' ट्रेलर रिलीज पर रोक लगाई थी, जिसके बाद निर्माताओं और निर्देशक ने ममता बनर्जी सरकार पर हिंदुओं की आवाज को दबाने का आरोप मढ़ा था। अब फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और उनकी सरकार को ट्रेलर लॉन्च में हुए हंगामा का जिम्मेदार ठहराया है।
सवाल
बिना ट्रेलर देखे कार्यक्रम कैसे रोक सकते हो?
कोलकाता में 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर की स्क्रीनिंग अचानक रोक दी गई थी। मिथुन ने इसे सोची-समझी हुई और सुनियोजित साजिश बताते हुए पूछा, "अगर आपने ट्रेलर देखा ही नहीं है तो ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम कैसे रोक सकते हैं?" मिथुन ने विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी 'द बंगाल फाइल्स' को प्रोपेगैंडा फिल्म कहने वालों की कड़ी आलोचना की। वह बोले, "ये दिल-दिमाग को झकझोर देने वाली फिल्म है। जो फिल्म सच कहती है, उससे आघात तो पहुंचना चाहिए।"
सच
"इन्हें डर है कि सच्चाई बाहर न आ जाए"
इससे पहले मिथुन बोले थे, "मैंने किताबों में सिर्फ 'नोआखाली नरसंहार' का नाम सुना था। असलियत ये है कि उस समय करीब 40,000 हिन्दुओं का कत्लेआम हुआ, लेकिन इतिहास की किताबों में इसे दबा दिया गया। ममता बनर्जी की सरकार इसी वजह से इसका विरोध कर रही है। इन्हें डर है कि कहीं सच्चाई बाहर न आ जाए, लेकिन सच को कितने दिन रोकोगे? 'द कश्मीर फाइल्स' को भी रोकने की कोशिश हुई थी, फिर भी दर्शकों ने इसे अपनाया।"
भूमिका
'द बंगाल फाइल्स' में एक खास किरदार में दिखेंगे मिथुन
मिथुन ने अपने लंबे करियर में हर रंग देखा है। कभी वो नाचते-गाते हीरो बने, कभी पर्दे पर खलनायक को चुनौती दी और कभी ऐसे किरदार निभाए, जिन्हें देखने के बाद दर्शकों की आंखें भर आईं। अब फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में मिथुन एक बार फिर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनका किरदार है 'मैडमैन' का- एक ऐसा इंसान जिसे समाज पागल समझता है, लेकिन असल में वही सबसे बड़ा सच बोलने वाला है।
तंज
पल्लवी जोशी ने भी साधा था ममता पर निशाना
इससे पहले फिल्म की निर्माता और अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भी कोलकाता में फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर लगाई गई रोक के लिए वहां की ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सत्तारूढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। पल्लवी ने कहा था कि यह स्पष्ट रूप से राज्य की सत्ताधारी पार्टी द्वारा किया गया था और हम इसे बताने में कोई संकोच नहीं। उन्होंने कहा कि वो जानती थीं कि वहां उन्हें किसी न किसी तरह का विरोध झेलना पड़ेगा।
जानकारी
'बागी 4' के साथ रिलीज होगी 'द बंगाल फाइल्स'
'द बंगाल फाइल्स' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही है। टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' भी इसी दिन पर्दे पर आ रही है। ये फिल्म 1946 के कोलकाता हत्याकांड और नोआखली दंगों पर आधारित है, जिसमें हिंसा और नरसंहार को दिखाया गया है।