सिंपल कौल शादी के 15 साल बाद पति से हो रहीं अलग, डाली तलाक की अर्जी
क्या है खबर?
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और 'शरारत' जैसे धारावाहिकों से अपनी पहचान बनाने वालीं अभिनेत्री सिंपल कौल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि सिंपल शादी के 15 साल बाद अपने पति राहुल लूंबा से अलग हो रही हैं। दोनों के बीच पिछले काफी समय से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने अपने-अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया है। सिंपल ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी है।
पुष्टि
हम एक परिवार से बढ़कर हैं- सिंपल
ई-टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सिंपल ने बताया कि वह दोनों आपसी सहमति से एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम एक परिवार से बढ़कर हैं। मेरे दिमाग में यह बात नहीं आती कि यह सब खत्म हो गया है, क्योंकि मैं उस इंसान को बहुत सालों से जानती हूं। जब आप शादी करते हैं तो आपका साथी, आपका परिवार, सब कुछ वैसा ही रहता है। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे अलग हो जाते हैं।"
शादी
पति से दूर रहती हैं सिंपल
सिंपल ने आगे कहा, "मैं प्यार से जीती हूं और मैं अपने जीवन में ढेर सारे प्यार, ढेर सारी खुशियों और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ चलती हूं। मैं ऐसे ही जीती हूं।" साल 2023 में एक इंटरव्यू में सिंपल ने खुलासा किया था कि वह अपने पति से दूर और अलग रहता हैं। बता दें कि सिंपल ने साल 2010 में राहुल से शादी रचाई थी। अब शादी के 15 साल बाद दोनों अलग हो रहे हैं।