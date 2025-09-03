सिंपल कौल शादी के 15 साल बाद पति से हो रहीं अलग, डाली तलाक की अर्जी 

पुष्टि

हम एक परिवार से बढ़कर हैं- सिंपल

ई-टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सिंपल ने बताया कि वह दोनों आपसी सहमति से एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम एक परिवार से बढ़कर हैं। मेरे दिमाग में यह बात नहीं आती कि यह सब खत्म हो गया है, क्योंकि मैं उस इंसान को बहुत सालों से जानती हूं। जब आप शादी करते हैं तो आपका साथी, आपका परिवार, सब कुछ वैसा ही रहता है। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे अलग हो जाते हैं।"