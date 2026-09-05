डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहैरी मोला बनीं मिस वर्ल्ड 2026

मिस वर्ल्ड 2026 की विजेता का ऐलान, डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहैरी मोला के सिर सजा ताज

लेखन नेहा शर्मा 10:13 pm Sep 05, 202610:13 pm

क्या है खबर?

दुनिया की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता 'मिस वर्ल्ड 2026' का ग्रैंड फिनाले वियतनाम में भव्य तरीके से संपन्न हो गया है। कड़े मुकाबले के बाद इस साल की विजेता के नाम का ऐलान कर दिया गया है और डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहैरी मोला के सिर पर यह ऐतिहासिक ताज सज चुका है। भारत की ओर से निकिता पोरवाल ने भी इस मंच पर मजबूती से अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन उनका सफर 'टॉप 40' पर ही थम गया।