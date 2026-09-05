मिस वर्ल्ड 2026 की विजेता का ऐलान, डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहैरी मोला के सिर सजा ताज
क्या है खबर?
दुनिया की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता 'मिस वर्ल्ड 2026' का ग्रैंड फिनाले वियतनाम में भव्य तरीके से संपन्न हो गया है। कड़े मुकाबले के बाद इस साल की विजेता के नाम का ऐलान कर दिया गया है और डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहैरी मोला के सिर पर यह ऐतिहासिक ताज सज चुका है। भारत की ओर से निकिता पोरवाल ने भी इस मंच पर मजबूती से अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन उनका सफर 'टॉप 40' पर ही थम गया।
गर्व
44 साल बाद वापस आया ताज
मारियासेला अल्वारेज के साल 1982 में खिताब जीतने के पूरे 44 साल बाद जोहैरी इस खूबसूरत ताज को अपने देश वापस लाने में कामयाब रही हैं।
बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल कर चुकीं जोहैरी एक सफल मॉडल होने के साथ-साथ पत्रकार भी हैं।
वो 'वॉइसेस ऑफ टुमॉरो' नाम की संस्था चलाती हैं, जो गरीब बच्चों को अंग्रेजी सिखाने और आगे बढ़ाने का काम करती है। अपनी खूबसूरती, ज्ञान और समाज सेवा के दम पर उन्होंने ये ताज अपने नाम किया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Congratulations to the new MISS WORLD 2026 Joheirry Mola from Dominican Republic. 🇩🇴#Missworld #MissWorld2026 pic.twitter.com/Tu9wQnz3Xs— Yashael 👑❣️📸 (@Dainsleif_10) September 5, 2026
उम्मीद
भारत की उम्मीदों को लगा झटका
फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज जीतकर पहचान बनाने वाली मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल से पूरे भारत को बेहद बड़ी उम्मीदें थीं।
टीवी एंकरिंग और थिएटर से अपने सफर की शुरुआत करने वाली निकिता ने फिनाले से ठीक पहले इंस्टाग्राम पर लिखा था, '1.4 अरब भारतीयों का प्यार और दुआएं मेरे साथ वियतनाम तक आई हैं।"
पूरा देश उनके सिर पर ताज देखने की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन निकिता 'टॉप 20' की दौड़ से बाहर हो गईं।
जीत
पिछले साल किसने जीता था खिताब?
मिस वर्ल्ड 2025 का ग्रैंड फिनाले पिछले साल 31 मई को हैदराबाद के हाइटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किया गया था।
इस भव्य प्रतियोगिता में दुनियाभर के 108 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया था।
कड़े मुकाबले के बीच थाइलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खूबसूरत ताज अपने नाम किया था, वहीं इथियोपिया की हासेट डेरेज पहली रनर-अप रहीं, जबकि पोलैंड की माजा क्लाज्दा दूसरी रनर-अप और मार्टिनिक की ओरेली जोआचिम तीसरी रनर-अप चुनी गई थीं।
जीत
जानिए कब-कब भारत आया मिस वर्ल्ड का ताज
भारत ने अब तक कुल 6 बार मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया है। इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत 1966 में रीटा फारिया ने की थी, जो ताज जीतने वाली पहली भारतीय बनीं।
इसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय ने यह खिताब जीता। फिर 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी और 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनीं। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद 2017 में मानुषी छिल्लर ने छठा ताज भारत की झोली में डाला।