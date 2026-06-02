मिस हिमालय 2023 जया ठाकुर का एक्टिंग डेब्यू, तेलुगू वेब सीरीज से करेंगी धमाकेदार शुरुआत मनोरंजन Jun 02, 2026

मिस हिमालय 2023 का ताज अपने नाम करने वाली जया ठाकुर अब अपनी पहली तेलुगू वेब सीरीज के साथ अभिनय की दुनिया में कदम रखने को तैयार हैं।

अभी इस शो का नाम और इसमें काम करने वाले कलाकार, दोनों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, जया ने बताया कि इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी।

जया के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट उनके लिए ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग से हटकर एक नया अध्याय शुरू कर रहा है।