मिस हिमालय 2023 जया ठाकुर का एक्टिंग डेब्यू, तेलुगू वेब सीरीज से करेंगी धमाकेदार शुरुआत
मनोरंजन
मिस हिमालय 2023 का ताज अपने नाम करने वाली जया ठाकुर अब अपनी पहली तेलुगू वेब सीरीज के साथ अभिनय की दुनिया में कदम रखने को तैयार हैं।
अभी इस शो का नाम और इसमें काम करने वाले कलाकार, दोनों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, जया ने बताया कि इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी।
जया के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट उनके लिए ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग से हटकर एक नया अध्याय शुरू कर रहा है।
अभिनय में आने से पहले जया बना रही हैं अपनी पहचान
मिस हिमालय का खिताब जीतने के बाद से जया फैशन शूट्स, ब्रांड कैंपेन और सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने में लगातार जुटी हुई हैं।
यह वेब सीरीज उनके लिए अभिनय की दुनिया में एक बड़ा ब्रेक साबित होगी। इस वेब सीरीज के जरिए वे दर्शकों के एक बड़े वर्ग तक पहुंच सकेंगी, जिससे उनके लिए आगे चलकर और भी अवसर खुल सकते हैं।