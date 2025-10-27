अभिनेता सचिन चांदवडे ने की आत्महत्या

अभिनेता सचिन चांदवडे कौन थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में कर ली आत्महत्या?

लेखन ज्योति सिंह 05:00 pm Oct 27, 202505:00 pm

क्या है खबर?

कुछ दिनों से मनोरंजन जगत से लगातार दुखद खबरें सामने आ रही हैं। अभिनेता पंकज धीर, असरानी और सतीश शाह के निधन से लोग उबरे नहीं थे कि एक और सेलिब्रिटी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 'जामताड़ा: सीजन 2' से मशहूर हुए मराठी अभिनेता सचिन चांदवडे ने 25 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली है। इस दुखद खबर के आते ही अभिनेता के सहकर्मी और प्रशंसकों को तगड़ा झटका लगा है। आइए पूरा मामला जानते हैं।