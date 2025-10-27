अभिनेता सचिन चांदवडे कौन थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में कर ली आत्महत्या?
क्या है खबर?
कुछ दिनों से मनोरंजन जगत से लगातार दुखद खबरें सामने आ रही हैं। अभिनेता पंकज धीर, असरानी और सतीश शाह के निधन से लोग उबरे नहीं थे कि एक और सेलिब्रिटी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 'जामताड़ा: सीजन 2' से मशहूर हुए मराठी अभिनेता सचिन चांदवडे ने 25 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली है। इस दुखद खबर के आते ही अभिनेता के सहकर्मी और प्रशंसकों को तगड़ा झटका लगा है। आइए पूरा मामला जानते हैं।
मौत
3 दिन पहले ली आखिरी सांस
महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सचिन को 23 अक्टूबर को महाराष्ट्र के जलगांव स्थित आवास पर पंखे से लटका पाया गया था। परिवार उन्हें इलाज के लिए धुले लेकर पहुंची, लेकिन दुर्भाग्यवश 24 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। अभिनेता ने आत्महत्या जैसा गंभीर कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा नहीं हुआ है। सचिन की असामयिक मौत के बाद परोला पुलिस ने 'दुर्घटनावश मृत्यु' का मामला दर्ज किया है। प्रशंसक सोशल मीडिया के जरिए अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
परिचय
जानिए कौन थे अभिनेता सचिन
अभिनेता सचिन जलगांव जिले के उंदिरखेडे गांव के रहने वाले थे। फिल्म जगत के अलावा, वह पुणे के एक IT पार्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर चुके थे। उन्हें नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज 'जामताड़ा 2' से शोहरत मिली थी। इसके अलावा उन्हें 'विषय क्लोज' नाम की एक फिल्म में देखा गया गया था। आने वाले समय में सचिन की फिल्म 'असुरवन' रिलीज होने वाली थी जिसका ऐलान अभिनेता ने 5 दिन पहले किया था।