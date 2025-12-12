'सुपरगर्ल' का धमाकेदार टीजर जारी, जानिए कब सिनेमाघरों में होगी रिलीज
क्या है खबर?
DC यूनिवर्स ने 'सुपरमैन' सीरीज की अगली फिल्म 'सुपरगर्ल' का धमाकेदार टीजर जारी कर दिया है। मुख्य किरदार मिली एल्कॉक निभा रही हैं, जिन्होंने अपने अभिनय से पहले भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। मिली एक सुपरगर्ल के किरदार में हैं, जिसका मिशन बुरे लोगों से दुनिया को बचाना है, और इसमें उसका साथ एक अनजान लड़की देती है। टीजर पर लोगाें ने प्रतिक्रिया दी है। वहीं कुछ को टीजर देखकर फिल्म 'गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी' याद आ गई है।
प्रतिक्रिया
'सुपरगर्ल' के टीजर पर लोगों की प्रतिक्रिया
बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सुपरगर्ल' के टीजर ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया है। प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'आखिरकार सुपरगर्ल को सही तरीके से पेश किया गया है!' दूसरे ने लिखा, 'मुझे यह बहुत पसंद आया!!' एक अन्य ने लिखा, 'यह मार्वल की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की याद दिलाती है, लेकिन ज्यादा महिला बॉस के साथ।' 'सुपरगर्ल' का निर्देशन क्रेग गिलेस्पी ने किया है। यह 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
Look out. #Supergirl lands in theaters June 26. pic.twitter.com/79j5ci6DjD— James Gunn (@JamesGunn) December 11, 2025