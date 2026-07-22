'मस्ती 4' क्यों नहीं हो पाई बड़ी हिट? मिलाप जावेरी ने OTT को ठहराया जिम्मेदार
'मस्ती' से लेकर 'सत्यमेव जयते' जैसी अलग-अलग फिल्में बनाने वाले मिलाप मिलन जावेरी इन दिनों रोमांस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
उनकी 2025 में आई फिल्म 'एक दीवाना की दीवानगी' ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था।
अब उनकी अगली फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' आ रही है, जो एक रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें अमन इंद्र कुमार और आकांक्षा शर्मा जैसे नए कलाकार दिखेंगे।
मिलाप ने 'मस्ती 4' को उतनी कामयाबी नहीं मिली पर OTT को ठहराया जिम्मेदार
यह फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' 24 जुलाई को रिलीज हो रही है। इसमें ढेर सारा मनोरंजन, हंसी-मजाक और पारिवारिक माहौल मिलेगा।
फिल्म में परेश रावल, जॉनी लीवर और सुप्रिया पिलगांवकर जैसे मंझे हुए कलाकार भी हैं। इसके अलावा मिलाप, आदित्य रॉय कपूर के साथ एक 'गंभीर और हिंसक' लव स्टोरी बनाने की भी योजना बना रहे हैं।
अपने फिल्मी सफर पर बात करते हुए उन्होंने माना कि 'मस्ती 4' को उतनी कामयाबी नहीं मिली क्योंकि आजकल दर्शक पहले की तरह एडल्ट कॉमेडी देखना पसंद नहीं करते हैं।
इसका मुख्य कारण उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता को बताया।