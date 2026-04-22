माइकल जैक्सन की बायोपिक भारत में कब होगी रिलीज? इस दिन दिखेगा 'किंग ऑफ पॉप' का जादू

'माइकल' IMAX के लिए शुरू हो गई हैं एडवांस बुकिंग

'माइकल' को आप IMAX 2D या 4DX फॉर्मेट में देख पाएंगे, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म में कोलमैन डोमिंगो और निया लॉन्ग ने माइकल जैक्सन के माता-पिता का किरदार निभाया है, जबकि जॉन ब्रांका की भूमिका में माइल्स टेलर दिखेंगे। 2 घंटे 10 मिनट की यह फिल्म माइकल जैक्सन की निजी जिंदगी और उनके शानदार परफॉरमेंस दोनों की गहराई से पड़ताल करती है। बर्लिन में हुए प्रीमियर में फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन भारत में फैंस अब पॉप के बादशाह की कहानी बड़े पर्दे पर देखने को लेकर बहुत उत्सुक हैं।