माइकल जैक्सन ने टेलर स्विफ्ट समेत सबको छोड़ा पीछे, 'माइकल' के ट्रेलर ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

'किंग ऑफ पॉप' माइकल जैक्‍सन का करियर भले ही विवादों से घिरा रहा, लेकिन उनके जैसा सितारा दुनिया ने कभी नहीं देखा। 29 अगस्त 1958 को जन्मे माइकल ने 25 जून, 2009 को 50 की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। उनके निधन के 16 साल बाद भतीजे जाफर जैक्‍सन ने उनकी भूमिका निभाते हुए बायोपिक 'माइकल' के ट्रेलर से फैंस को रोमांचित कर दिया है। इसने महज 24 घंटे में 11 करोड़ 60 लाख व्यूज पार कर लिए।

रिकॉर्ड 'माइकल' का टीजर हो गया वायरल सुपरस्टार गायक माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' के ट्रेलर ने रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। माइकल की इस बायोपिक में उनके भतीजे जाफर जैक्सन ने उनकी भूमिका निभाई है। फिल्म के ट्रेलर ने रिलीज के 24 घंटे में ही 11 करोड़ 60 लाख व्यूज हासिल कर चुका है। डेडलाइन के मुताबिक, 'माइकल' का टीजर म्यूजिकल बायोपिक फिल्मों के शुरुआती रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुका है। इससे साफ है कि माइकल की इस फिल्म को लेकर दर्शक कितने उत्साहित हैं।

जलवा माइकल का भौकाल बरकरार माइकल ने अपने स्वैग से दुनियाभर के लोगों का दिल जीता। उनका जादू अब भी बरकरार है। उदाहरण के लिए उनके जीवन पर आ रही इस फिल्म का ट्रेलर ही काफी है, जिस पर लोग इतना प्यार लुटा रहे हैं। ट्रेलर इतना पसंद किया गया कि इसने 1 दिन में ही अब तक के जितने सितारों की बायोपिक आई हैं, उनके ट्रेलर को पीछे छोड़ दिया। इससे ये साफ है कि माइकल जैक्सन का भौकाल अब भी कायम है।

रिकॉर्ड टेलर स्विफ्ट से बॉब मार्ले तक सब रह गए पीछे रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्यूज के मामले में 'माइकल' ने टेलर स्विफ्ट की बायोपिक को भी पीछे छोड़ दिया था, जिसके व्यूज 9 करोड़ 61 लाख थे। इसके अलावा बॉब मार्ले की बायोपिक के ट्रेलर को 6 करोड़ व्यूज मिले थे और बॉब डेलन की बायोपिक के ट्रेलर को 4 करोड़ 72 लाख व्यूज हासिल हुए थे। एक ही दिन में माइकल का ट्रेलर एक तूफान की तरह आया और सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले।