माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' का टीजर जारी, देखकर क्या बोली जनता?

प्रतिक्रिया

'माइकल' का टीजर देख उत्साहित हुए लोग

'माइकल' के टीजर की शुरुआत जैक्सन की पहली झलक से होती है। क्विंस जोन्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनके साथ मौजूद हैं। इसे देखकर लोग पागल हो रहे हैं। एक ने लिखा, 'जाफर को अपने चाचा का किरदार निभाता देखकर मैं खुश हूं।' दूसरे ने लिखा, 'इस फिल्म को ऑस्कर मिलना चाहिए।' अन्य यूजर ने लिखा, 'यह पुरानी यादें नहीं हैं... यह समय यात्रा है।' बता दें कि फिल्म 'माइकल' अगले साल 24 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।