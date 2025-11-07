LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' का टीजर जारी, देखकर क्या बोली जनता?
माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' का टीजर जारी, देखकर क्या बोली जनता?
माइकल जैक्सन की बायोपिक का टीजर जारी। (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@michaeljackson)

माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' का टीजर जारी, देखकर क्या बोली जनता?

लेखन ज्योति सिंह
Nov 07, 2025
10:57 am
क्या है खबर?

दिवंगत पॉप गायक और डांसर माइकल जैक्सन अपने चाहनों वालों के बीच लौटने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए संभव हो पाएगा क्योंकि उनकी बायोपिक फिल्म 'माइकल' का पहला आधिकारिक टीजर रिलीज हो गया है। माइकल के भतीजे जाफर जैक्सन फिल्म में उनका किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपने उम्दा प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया है। बायोपिक फिल्म को जॉन लोगन ने लिखा है, जबकि एंटोनी फुक्वा ने निर्देशन किया है।

प्रतिक्रिया

'माइकल' का टीजर देख उत्साहित हुए लोग

'माइकल' के टीजर की शुरुआत जैक्सन की पहली झलक से होती है। क्विंस जोन्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनके साथ मौजूद हैं। इसे देखकर लोग पागल हो रहे हैं। एक ने लिखा, 'जाफर को अपने चाचा का किरदार निभाता देखकर मैं खुश हूं।' दूसरे ने लिखा, 'इस फिल्म को ऑस्कर मिलना चाहिए।' अन्य यूजर ने लिखा, 'यह पुरानी यादें नहीं हैं... यह समय यात्रा है।' बता दें कि फिल्म 'माइकल' अगले साल 24 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए टीजर